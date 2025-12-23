Alexander Isak com fratura de perónio desfalca Liverpool pelo menos dois meses

O atleta de 26 anos, que em setembro foi contratado ao Newcastle por 145 milhões de euros, lesionou-se no sábado na sequência de um duelo com o defesa do Tottenham, Micky van de Ven, ao marcar o primeiro golo da vitória do Liverpool por 2-1, abandonando o relvado a coxear.



“Vai ser uma lesão longa, cerca de dois meses. É uma enorme desilusão para ele e, claro, também para nós”, lamentou o técnico, que criticou o ‘carrinho’ de Van de Ven, considerando que em 10 ações similares há outras tantas probabilidades de o atleta visado “sofrer uma lesão grave”.



Isak, que já tinha parado devido a uma lesão na virilha, atrasa a sua afirmação em Anfield Road, além de agravar os problemas ofensivos do Liverpool, privado do egípcio Mohamed Salah, a disputar a Taça das Nações Africanas.



Cody Gakpo recupera de uma lesão muscular e não deve voltar antes do início do ano, pelo que o ataque dos reds estará entregue somente a Hugo Ekitike, autor de cinco golos nos seus últimos quatro jogos, e ao pouco utilizado Federico Chiesa.



Depois de um início de época desastroso, o campeão tem recuperado e ocupa a quinta posição, a 10 pontos do líder Arsenal.

