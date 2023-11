Alexander Medina é o novo treinador do Granada

Medina, de 45 anos, sucede a Paco López, que abandonou o clube no domingo após a derrota no campo do Alavés, por 3-1, naquele que foi o 11.º jogo seguido do Granada sem vencer na competição.Antigo treinador do Vélez Sarsfield e do Talleres, da Argentina, e do Internacional, do Brasil, Medina vai ter a sua primeira experiência como treinador fora da América do Sul, regressando a Espanha, onde, como jogador e avançado, representou Cádiz e Ferrol, entre 2005 e 2008.O Granada soma apenas sete pontos e alcançou só um triunfo nas primeiras 14 jornadas da Liga espanhola, mas está só a dois pontos dos lugares de manutenção.O guarda-redes André Ferreira tem sido o habitual titular do Granada (leva 11 jogos na La Liga), enquanto Manafá, contratado ao FC Porto, apenas foi utilizado em três.A estreia de Alexander Medina está agendada para sábado, com a deslocação ao campo do Real Madrid, que, neste momento, lidera à condição - o Girona pode ainda hoje terminar a ronda a 14.º no comando.