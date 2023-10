Alexia Putellas é a melhor marcadora da história do "Barça"

Em encontro da quinta jornada da liga espanhola feminina, a Bola de Ouro de 2021 e 2022 decidiu o encontro aos 51 minutos, servida por Patri Guijarro, deixando para trás os 181 golos de Jennifer Hermoso, com quem partilhava o recorde.Alexia Putellas, de 29 anos, joga ininterruptamente no FC Barcelona desde a época 2012/13, depois de uma primeira passagem pelo clube nas camadas jovens.No seu currículo, Putellas conta a vitória no último Mundial, ao serviço da Espanha, bem com duas vitórias na Liga dos Campeões e sete títulos de campeã espanhola.Com o seu golo 182, o FC Barcelona segurou a liderança da liga espanhola, que partilha com o Real Madrid, ambos com 15 pontos, face a cinco triunfos em outros tantos jogos.