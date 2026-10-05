Alexis Saelemaekers é baixa prolongada no AC Milan de Ruben Amorim

“O AC Milan pode confirmar que, durante o fim de semana, Alexis Saelemaekers foi submetido a exames adicionais ao seu tornozelo direito, o mesmo a que foi operado em 2024 para tratar uma fratura do maléolo medial”, começam por revelar os ‘rossoneri’, em comunicado.



Os exames médicos revelaram que, após “a lesão recente sofrida num treino”, o tornozelo do ala belga “perdeu estabilidade na zona da cirurgia anterior”.



“Uma avaliação especializada está em curso para definir qual o tratamento adequado”, conclui o comunicado, sem revelar o tempo de paragem.



No entanto, o diário desportivo de referência Gazzetta dello Sport avança que Saelemaekers não voltará a jogar em 2026, pois terá de ser novamente operado.



Indiscutível no ‘onze’ de Massimiliano Allegri na temporada passada, na qual foi titular em 33 encontros, o belga viu o seu tempo de jogo baixar com a chegada de Amorim, com o técnico português a escolher Saelemaekers como titular apenas em dois dos cinco encontros disputados pelo AC Milan no campeonato italiano.



Os milaneses são quintos na Serie A, com 11 pontos, menos dois do que Roma, Inter Milão e Lazio, que partilham o topo da prova.