Alexis Sanchez assina pelo Manchester United

De acordo com o Telegraph, o contrato que espera Alexis Sánchez no Manchester United é milionário, com o clube treinado por José Mourinho a pagar perto de 16 milhões de euros líquidos ao internacional chileno.







O Manchester City queria contar com os préstimos do jogador de 29 anos mas Pep Guardiola não estava disposto a pagar tanto por um jogador que tinha apenas seis meses de contrato por cumprir no Arsenal.



O Chelsea também tentou contratar Alexis Sánchez, com o técnico Antonio Conte a expressar a sua admiração pelo internacional chileno. No entanto, os londrinos não quiseram igualar os números oferecidos pelo clube de Old Trafford.



Para o negócio entre Alexis Sanchéz e o Manchester United ficar finalizado, ambas as partes esperaram pela resposta de Henrikh Mkhitaryan, para ingressar no Arsenal.



Com a transferência oficializada, o Manchester United vai tornar-se no sétimo clube da carreira de Alexis Sánchez. O jogador chileno começou a carreira no Cobreloa, do Chile, antes de se mudar para o Colo-Colo.



Em 2007, o avançado representou o River Plate e no ano seguinte deu-se a mudança para o futebol europeu. Alexis Sánchez representou a Udinese durante três épocas, onde marcou 21 golos.



Em 2011, o chileno mudou-se para Barcelona onde venceu seis títulos, entre eles uma Liga Espanhola, uma Taça do Rei e um Campeonato Mundial de Clubes. Marcou 46 golos em mais de cem partidas, antes de se transferir para o Arsenal, clube que está a representar pela quarta época.



Nos Gunners, Alexis Sánchez já marcou 80 golos em 166 jogos e venceu três títulos: duas Taças de Inglaterra e uma Supertaça.