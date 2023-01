Alfred Schreuder despedido no Ajax

“O Ajax retirou Alfred Schreuder do comando da equipa com efeitos imediatos. Apesar de ter contrato até 30 de junho de 2024, este foi terminado. Os resultados desapontantes e a falta de desenvolvimento da equipa são as razões desta decisão”, refere o clube em comunicado.



Alfred Schreuder, de 50 anos, chegou ao clube esta temporada, depois de ter estado ao serviço dos belgas do Club Brugge na época passada.



O Ajax não foi além de um empate na receção ao Volendam, numa partida que esteve a perder devido a um golo de Mirani, aos 59, mas conseguiu chegar ao empate com um tento de Kudus, aos 80, já com o português Francisco Conceição em campo.



A equipa, que somou o sexto empate consecutivo e não vence há sete partidas no campeonato, está atualmente no quinto lugar, com 34 pontos, a sete do líder Feyenoord.