Al.Ittihad, de Espírito Santo, e Al-Hilal, de Jesus, apurados na Taça dos Campeões

O golo da vitória do Al-Hilal foi marcado pelo internacional português Rúben Neves, ex-Wolverhampton, aos 66 minutos, respondendo ao golo, dois minutos antes, do campeão de Marrocos, anotado por Saifeddine Bouhrat. A equipa de Jorge Jesus tinhse adiantado ainda antes do intervalo, com um tento do internacional sérvio Milinkovic-Savic.



Este foi o primeiro triunfo dos sauditas na competição, que fecharam no segundo lugar o Grupo B, com quatro pontos, apurando-se para os quartos de final.



O Al-Sadd, do Qatar, orientado por Bruno Pinheiro, venceu o grupo e também se apurou, depois de ter vencido hoje o Al Ahly, do Líbano, por 1-0.



Por seu lado, o treinador do Al-Ittihad, Nuno Espírito Santo, com a passagem aos quartos de final assegurada à partida para esta terceira e última jornada, operou várias alterações no 'onze', deixando o português Jota, ex-Benfica e ex-Celtic, Karim Benzema e N’Golo Kanté no banco de suplentes.



Não obstante essas alterações, o campeão saudita chegou ao fim da primeira parte a vencer por 1-0, graças a um golo do central Ahmed Bamsaud, aos 36 minutos.



O Al Shorta reagiu na segunda parte e, já com Jota e Benzema em campo, Boubacar Moumouni restabeleceu o empate, que seria desfeito aos 84 minutos, pelo internacional francês, na execução de uma grande penalidade.



Com este triunfo, o Al-Ittihad terminou o Grupo A no primeiro lugar, com nove pontos.