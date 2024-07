Almería contrata Bruno Langa ao Chaves

O emblema espanhol executou a opção de compra que tinha acordado com o Desportivo de Chaves para a contratação em definitivo do defesa esquerdo, escreveu o clube transmontano nas redes sociais.O internacional moçambicano conta com passagens pelo Amora e pelo Vitória de Setúbal, em solo português, e pelo Black Bulls e Maxaquene, onde iniciou a formação, em Moçambique, país onde nasceu.Ao serviço da seleção moçambicana, conta com 25 partidas e um golo no palmarés.