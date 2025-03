Alphonso Davies põe Bayern contra canadianos

Em declarações ao jornal Bild, Jan-Christian Dreesen pediu “uma clarificação completa dos eventos” e revelou que o clube se “reserva ao direito de tomar medidas jurídicas”, depois de o lateral canadiano ter sofrido uma rotura de ligamentos no joelho direito.



“Enviar um jogador manifestamente lesionado, com um joelho em mau estado, num voo intercontinental de 12 horas sem um exame médico aprofundado é, do nosso ponto de vista, uma grave negligência e uma violação clara do dever de diligência médica”, disse Dreesen.



Davies, capitão da seleção canadiana, lesionou-se durante a vitória sobre os Estados Unidos, por 2-1, no encontro de atribuição do terceiro lugar da Liga das Nações da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF).



“A titularidade de Davies, que já tinha problemas musculares antes do encontro, numa partida sem importância desportiva, não é compreensível do nosso ponto de vista”, referiu o responsável dos bávaros.



Davies vai estar fora de competição pelo menos seis meses e vai falhar a parte final da temporada, no qual o Bayern tenta recuperar o título de campeão alemão – tem seis pontos de avanço sobre o Bayer Leverkusen –, defronta o Inter de Milão nos quartos de final da Liga dos Campeões e ainda vai disputar o Mundial de clubes.