Alphonso Davies renova contrato com o Bayern Munique até 2030

“Estamos entusiasmados por enfrentarmos o futuro com Alphonso Davies. ‘Phonzy’ joga pelo Bayern desde os 18 anos e rapidamente abraçou o clube. Vemo-lo como uma das figuras da nova geração da nossa equipa, que estão paulatinamente a assumir responsabilidades. Ele cresceu aqui e continuará a evoluir com a equipa”, destacou o diretor geral de futebol dos bávaros’, Max Eberl.



O lateral esquerdo, de 24 anos, acabava no verão o contrato com o Bayern Munique, clube ao qual chegou em 2018/19 proveniente dos Vancouver White Caps.



“Estou muito feliz por prolongar o meu contrato com este grande clube. […] Estou ansioso por mais cinco anos juntos. Já alcancei muito aqui, mas ainda há muito mais por vir”, disse o capitão da seleção do Canadá, citado em comunicado dos bávaros.



Após meses de rumores, que o apontavam ao Real Madrid, Davies prolongou o vínculo com o emblema que representou em 220 ocasiões, marcando 12 golos e ‘oferecendo’ 34 assistências.



No Bayern Munique, conquistou cinco títulos de campeão alemão, a Liga dos Campeões (2019/20), o Mundial de Clubes (2020) e a Supertaça Europeia (2020), entre outros títulos ‘caseiros’.