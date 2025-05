Alvalade recebe "Champions" feminina

Vencedoras de três das últimas quatro edições da prova continental, em 2020/21, 2022/23 e 2023/24 – nas épocas 2018/19 e 2021/22 perderam as finais diante das francesas do Lyon -, as catalãs pretendem dar mais um passo na sua hegemonia.



Hexacampeãs espanholas e com uma temporada quase perfeita a nível interno, o FC Barcelona chegou com muita tranquilidade ao encontro decisivo da Liga dos Campeões, superando sem dificuldade todos os adversários durante o caminho.



A internacional portuguesa Kika Nazareth, em temporada de estreia na formação espanhola, após uma carreira iniciada no Benfica, contribuiu neste percurso com três golos e três assistências em seis partidas, até uma lesão grave a ter afastado, não podendo marcar presença dentro de campo na final realizada na sua cidade.



Inglesas com palmarés mais modesto



Por outro lado, as inglesas do Arsenal regressam a uma final europeia 18 épocas depois, quando conquistaram a única Liga dos Campeões que têm no currículo, em 2006/07, contando ainda com seis presenças em 'meias', sem chegar à final.



O confronto direto entre os dois conjuntos distribui-se por duas vitórias para cada lado, embora os triunfos do Arsenal remontem já à temporada 2012/13, na estreia das catalãs na prova europeia, tendo o FC Barcelona levado a melhor em 2021/22.



O árbitro português Tiago Martins cumprirá as funções de videoárbitro na partida, numa equipa de arbitragem que vai ser comandada pela croata Ivana Martincic.



O duelo decisivo da Liga dos Campeões feminina de futebol realiza-se a partir das 17h00 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, habitual casa do Sporting, que, bem como o Benfica, foi eliminado desta edição na segunda pré-eliminatória.