Alvarez salva Atl. Madrid
O argentino Julián Alvarez foi absolutamente decisivo na vitória do Atlético de Madrid sobre o Rayo Vallecano, por 3-2, ao apontar quarta-feira os três golos 'colchoneros' na partida da sexta jornada da liga espanhola.
A três dias do dérbi da capital, contra o Real Madrid, líder isolado, com 18 pontos, o Atlético relança-se, atingindo os nove pontos e o oitavo lugar.
Tudo estava muito 'negro' para os locais aos 78 minutos, quando a equipa de Vallecas vencia por 2-1, mas o genial avançado argentino conseguiu virar o marcador mesmo no fim, para delírio dos mais de 54 mil espetadores presentes no estádio Metropolitano.
A equipa do argentino Diego Simeone adiantou-se aos 15 minutos, mas, depois, permitiu dois golos ao adversário - Pep Chavarría, aos 45, e Álvaro García, aos 78.
Julián Álvarez, já autor do primeiro tento 'colchonero', teve arte para mais dois golos, aos 81 minutos, a encostar perto da linha, e aos 88, com um grande ‘tiro’ de fora da área, para uma bela vitória da formação local.
O Getafe desceu ao sexto lugar do campeonato, com 10 pontos, depois de receber e empatar (1-1) com o Alavés.
Já na segunda parte, o uruguaio Mauro Arambarri marcou para o Getafe, aos 63 minutos, e o Alavés empatou aos 71, por Ander Guevara.
No outro jogo do dia, no País Basco, a Real Sociedad ganhou por 1-0 ao Maiorca.
Mikel Oyarzabal marcou o único golo, aos 49 minutos, numa partida em que jogaram Gonçalo Guedes, pela Real Sociedad, e Samu Costa, pelo Maiorca.
