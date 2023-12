Álvaro Djaló falha deslocação do Braga a Nápoles

O jogador espanhol, uma das figuras da equipa esta temporada, não foi chamado pelo treinador, Artur Jorge, devido a lesão.Em sentido contrário, Al Musrati, recuperado de problemas físicos, está de volta às opções do técnico depois de ter falhado os últimos jogos.Destaque ainda para a ausência de Niakaté, que vai cumprir um jogo de castigo, na sequência da expulsão na última jornada da "Champions", no empate caseiro com o Union Berlim (1-1).Para seguir para os "oitavos" da Liga dos Campeões, o Sporting de Braga tem que vencer em Nápoles por dois golos de diferença.Sporting de Braga, terceiro classificado, com quatro pontos, e Nápoles, segundo, com sete, defrontam-se a partir das 20h00 de terça-feira, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, num encontro que será arbitrado pelo esloveno Slavko Vincic.Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.Victor Gómez, Paulo Oliveira, Serdar, José Fonte, Borja, Joe Mendes e Adrián Marín.Castro, Zalazar, André Horta, Al Musrati, Pizzi, João Moutinho e Vítor Carvalho.Bruma, Rony Lopes, Abel Ruiz, Roger, Ricardo Horta e Banza.