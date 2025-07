Amadou Ba-Sy troca Vizela pelo Rouen

O jogador de 24 anos foi cedido a título definitivo ao emblema gaulês, que terminou a última temporada no 10.º lugar da terceira divisão francesa, regressando assim ao seu país natal, após dois anos no futebol português.



Natural de Nice, Ba-Sy realizou toda a formação no clube da cidade, tendo-se profissionalizado no Nice antes de alinhar por Ajaccio e Dunkerque. Chegou ao Vizela em janeiro de 2024, assinando contrato até 2026, mas não se afirmou no plantel principal, somando apenas sete jogos oficiais, sem golos.



Na época 2024/25, foi cedido à Académica, clube no qual teve maior protagonismo na Liga 3, ao serviço da qual somou 20 jogos, seis golos e duas assistências.