Amorim confirma regresso de Onana à baliza e Zirkzee de fora até final da época

O camoronês, de 29 anos, habitual titular na baliza dos ‘red devils’, foi relegado para o banco no desaire em Newcastle (4-1), para a 32.ª jornada da Premier League, mas na quinta-feira irá começar de início contra a equipa comandada por Paulo Fonseca, em Old Trafford.



"Onana jogará amanhã [quinta-feira]. Tento fazer coisas que possam ajudar um jogador nessa situação. Ele precisa de voltar a competir e está pronto. Ele teve um fim de semana em que achei que era melhor não jogar e isso foi bom para Altay. Esta semana, o meu pensamento foi colocar Onana a jogar”, explicou o antigo técnico do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão à partida com os franceses.



Fora das contas para o que resta da temporada está o neerlandês Zirkzee, com Amorim a lamentar ausência do avançado, de 23 anos, que apenas assinou sete golos em 48 jogos oficiais pelos ‘red devils’ em 2024/25.



"O Joshua [Zirkzee] está fora para o resto da temporada. Ele não vai jogar mais. Vamos prepará-lo para a próxima época. É difícil, principalmente neste momento. Acho que ele estava a melhorar em todos os aspetos do jogo, é difícil para qualquer jogador parar", revelou.



Na primeira mão, em solo gaulês, United e Lyon empataram a dois golos, com Thiago Almada e Rayan Cherki a marcarem para os locais, ao passo que Leny Yoro e Joshua Zirkzee anotaram os tentos da equipa que conta com os lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes.