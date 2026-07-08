Amorim diz que é uma "honra" treinar AC Milan e acredita que vai "correr bem"

Na conferência de imprensa de apresentação, realizada na Casa Milan, sede do histórico clube italiano, Amorim foi confrontado pelos jornalistas italianos sobre a desconfiança que pode haver após a experiência acidentada nos ingleses do Manchester United e foi questionado sobre se pode recorrer ao lema que tornou famoso quando chegou em 2020 ao Sporting: “E se corre bem?”.



“A crença que tinha quando cheguei ao Sporting é a que tenho agora, mas ainda com mais fome, se calhar por causa da última experiência [em Manchester]. Posso dizer que quando disse essa frase no Sporting, sinto o mesmo agora. E acho que vai correr bem”, declarou, em inglês, o técnico português, prometendo que irá aprender rapidamente o italiano.



Após ter revelado a sua apreensão na primeira reunião com os dirigentes do Milan, o treinador português disse ter ficado logo convencido em aceitar o desafio de orientar um clube histórico, que segue desde pequeno, e comentou que ganhar títulos por clubes icónicos como o Milan "é mais do que troféus, é passar a fazer parte da história de um clube com nomes tão lendários”.



“É uma honra estar aqui. Estou tão feliz. A cidade sente o clube, eu senti isso nos três dias que levo aqui. Adoro Milanello [o centro desportivo do clube], um local com história. É uma grande responsabilidade, um grande desafio. Farei o melhor pelo Milan, isso posso prometer”, disse Amorim, assumindo que também aprendeu muito com os “erros” cometidos em Manchester, que não quis especificar.



Questionado sobre as memórias que tem do AC Milan enquanto jovem adepto, designadamente a nível de treinadores, Amorim disse recordar-se das equipas ‘rossoneri’ orientadas por Arrigo Sacchi e Fabio Cappelllo e de jogadores como os holandeses Ruud Gullit, Marco Van Basten e Clarence Seedorf.



“É difícil escolher uma só memória. Sigo o Milan desde miúdo, mas também sou adepto do Benfica, por isso, recordo-me bem da final que o Milan venceu [frente aos ‘encarnados’] com um golo de Frank Rijkaard”, disse.



Afirmou-se satisfeito com o plantel atual, mesmo que não chegue mais ninguém, Amorim falou do avançado internacional português Gonçalo Ramos, que o AC Milan contratou neste ‘defeso’ ao Paris Saint-Germain, naquela que é a aquisição mais cara do clube (70 milhões de euros).



“Acreditamos muito nele. Puderam ver contra a Croácia [para o Mundial de futebol] como, com dois defesas em cima dele, conseguiu marcar. Consegue marcar contra blocos baixos, em transição… Se o virem jogar cinco minutos, tem a mesma motivação que a jogar como titular. Esperem por vê-lo jogar cinco minutos. Mais do que um jogador, é uma mensagem, é alguém que trabalha para a equipa e que, juntamente com o Rafael Leão [também jogador do Milan}, jogou muito bem no Mundial. Sou um treinador feliz”, declarou.



Em relação ao grande objetivo ao ‘leme’ do AC Milan, Amorim assumiu que é “ser dominante em Itália” e só depois pensar a nível europeu.



Amorim esteve acompanhado na conferência de imprensa pelo proprietário do AC Milan, o empresário norte-americano Gerry Cardinale, que revelou o ter escolhido para “devolver o clube à sua grandeza, fazer regressar a mentalidade vencedora” e mostrar aos adeptos uma equipa que “joga sempre para ganhar, com um futebol ofensivo e excitante”.



Sobre estas palavras, Amorim começou por responder com ironia que não sente “nenhuma pressão”, arrancando os primeiros risos entre os jornalistas italianos, mas confirmou que o objetivo é colocar em campo uma equipa com “um futebol excitante, que divirta os adeptos e que marque golos”.



Em 16 de junho, Amorim, 41 anos, assinou contrato com o AC Milan, chegando aos ‘rossoneri’ depois de ter sido dispensado no início de janeiro do Manchester United, clube que começou a representar no início de novembro de 2024.



Antes, tinha estado pouco mais de quatro temporadas ao serviço do Sporting, no qual conquistou três campeonatos – em 2024/25, acabou por ser Rui Borges a terminar a temporada após a saída do antigo médio internacional português.



Chegado a Milão na passada segunda-feira e hoje formalmente apresentado, Ruben Amorim vai dirigir o primeiro treino na próxima segunda-feira, tendo a sua estreia na Liga italiana marcada para 23 de agosto, com uma visita ao Torino.