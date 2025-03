Amorim, Mourinho e Fonseca tentam ficar mais perto dos `quartos`

Na primeira mão dos ‘oitavos’, o conturbado Manchester United desloca-se a Espanha para medir forças com a Real Sociedad, num teste que promete ser bem difícil para o técnico Amorim e que é um dos jogos mais aguardados do dia.



Já o Fenerbahçe defronta, em Istambul, o Rangers, enquanto o Lyon vai à Roménia tentar alcançar um bom resultado em Bucareste, perante o Steaua.



Depois na eliminação na Taça de Inglaterra e com vida muito difícil na Premier League, a Liga Europa pode ser o escape para Amorim numa temporada que está a revelar-se ‘cruel’ para o treinador desde que decidiu sair do Sporting e seguir caminho para Old Trafford.



Uma vitória no País Basco pode ‘sacudir’ um pouco a pressão na equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, embora a Real Sociedad seja sempre uma equipa bastante forte quando atua em San Sebastián.



Caso consiga passar aos ‘quartos’, Amorim irá apanhar o vencedor da eliminatória entre Lyon e Steaua Bucareste, sendo por isso possível um duelo entre técnicos portugueses nessa fase.



Os franceses são claros favoritos perante o campeão romeno, que podem sempre em casa surpreender Paulo Fonseca, a viver um episódio polémico em solo gaulês, onde esteve em vias de agredir um árbitro durante o fim de semana.



Por seu lado, José Mourinho, vencedor da competição por duas vezes, a primeira com o FC Porto, ainda como Taça UEFA, e mais tarde com o Manchester United, tenta subir ao ‘trono dos deuses’ do Fenerbahçe e dar aos turcos o seu primeiro troféu europeu.



Para isso, para já, o técnico português tem de ultrapassar o Rangers, emblema escocês já praticamente afastado do título no seu país, que recentemente mudou de treinador e que conta com o defesa central luso Rafael Fernandes.



A representação portuguesa não fica por aqui, já que Costinha, Chiquinho, André Horta e Gelson Martins viajam com o Olympiacos até ao norte europeu e à neve da Noruega para defrontar o Bodo/Glimt, que esta temporada bateu tanto FC Porto como Sporting de Braga na fase de liga.



Os noruegueses são a grande surpresa da atual edição da Liga Europa, tendo eliminado no play-off o Twente, numa altura de pré-temporada no seu país. O campeonato da Noruega terminou em dezembro do ano passado e a nova edição só arranca no final deste mês.



O internacional português Nuno Tavares vai tentar ajudar a Lazio a vencer na República Checa o Plzen, enquanto Alexandre Penetra, ao serviço do AZ Alkmaar, recebe nos Países Baixos o Tottenham, outro emblema em crise na Premier League e em Inglaterra.



A Roma, ‘carrasco’ do FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final, defronta na capital transalpina o Athletic Bilbau, a fazer uma excelente temporada em Espanha (quarto posicionado), enquanto o histórico Ajax recebe o Eintracht Frankfurt.