Futebol Internacional
Amorim perde pela primeira vez na Serie A, Inter segue líder com a Lazio
O técnico português Ruben Amorim sofreu, com ‘estrondo’, a primeira derrota como técnico do AC Milan na Liga italiana de futebol, enquanto o Inter manteve a liderança na companhia da Lazio, na nona jornada.
Em San Siro, o AC Milan foi derrotado pelo Bolonha (4-2), à mesma hora que o Inter venceu no campo do Veneza, último classificado, por 2-0. Os dois 'gigantes' de Milão defrontam-se na próxima jornada.
Com Gonçalo Ramos a titular, Amorim até viu cedo a sua equipa dar a volta ao marcador, com Cissé, extremo de apenas 20 anos, a bisar, aos 14 e 27 minutos, depois de Samuel Mbangula ter dado vantagem ao Bolonha, aos oito.
Contudo, o avançado belga acabou por viver a melhor noite da sua ainda curta carreira (tem 22 anos), ao chegar ao ‘hat-trick’, com golos ao 62 e 86 minutos, com Bartesaghi a marcar na própria baliza, aos 60, para desespero do treinador português do AC Milan.
A viver a primeira temporada em Milão e no futebol italiano, a invencibilidade de Amorim na Serie A durou oito jogos, com os ‘rossoneri’ a tombarem para o quinto lugar, com os mesmos 18 pontos. Já o Bolonha é 11.º, com 11.
Na frente, continuam Inter e Lazio, com 25 pontos, com os ‘nerazzurri’ a impedir os romanos de fugirem no comando, depois da goleada de terça-feira no campo do Sassuolo (6-2).
O Veneza, último com apenas três pontos, ainda acreditou que poderia surpreender o rival de Milão, mas deitou tudo a perder nos minutos finais, com autogolos do argentino Moreno, aos 79 minutos, e do nigeriano Adams, aos 82, a fazerem a equipa de Chivu suspirar de alívio.
Inter e Lazio continuam assim com quatro pontos de avanço sobre o terceiro classificado, a Roma, naquelas que são agora apenas as três equipa da Serie A ainda sem derrotas esta temporada.
Com Gonçalo Ramos a titular, Amorim até viu cedo a sua equipa dar a volta ao marcador, com Cissé, extremo de apenas 20 anos, a bisar, aos 14 e 27 minutos, depois de Samuel Mbangula ter dado vantagem ao Bolonha, aos oito.
Contudo, o avançado belga acabou por viver a melhor noite da sua ainda curta carreira (tem 22 anos), ao chegar ao ‘hat-trick’, com golos ao 62 e 86 minutos, com Bartesaghi a marcar na própria baliza, aos 60, para desespero do treinador português do AC Milan.
A viver a primeira temporada em Milão e no futebol italiano, a invencibilidade de Amorim na Serie A durou oito jogos, com os ‘rossoneri’ a tombarem para o quinto lugar, com os mesmos 18 pontos. Já o Bolonha é 11.º, com 11.
Na frente, continuam Inter e Lazio, com 25 pontos, com os ‘nerazzurri’ a impedir os romanos de fugirem no comando, depois da goleada de terça-feira no campo do Sassuolo (6-2).
O Veneza, último com apenas três pontos, ainda acreditou que poderia surpreender o rival de Milão, mas deitou tudo a perder nos minutos finais, com autogolos do argentino Moreno, aos 79 minutos, e do nigeriano Adams, aos 82, a fazerem a equipa de Chivu suspirar de alívio.
Inter e Lazio continuam assim com quatro pontos de avanço sobre o terceiro classificado, a Roma, naquelas que são agora apenas as três equipa da Serie A ainda sem derrotas esta temporada.