Amorim regressa às derrotas com o Manchester United em jogo com expulsão bizarra

Em Old Trafford, no fecho da 12.ª jornada, ainda com tudo a zero, Idrissa Gueye agrediu com uma bofetada o seu colega de equipa Michael Keane, aos 13 minutos, situação que levou à expulsão do médio senegalês, que estava completamente de cabeça perdida.



Depois de cinco jogos sem perder, o seu melhor registo desde que chegou a Manchester, e com mais um jogador em campo, Ruben Amorim tinha toda as condições para chegar a novo triunfo e deixar o United em zona de Liga dos Campeões, mas aconteceu tudo ao contrário.



Kiernan Dewsbury-Hall, aos 29 minutos, marcou para o Everton, naquele que foi o único golo da partida, e o golo da vitória dos visitantes, perante uns ‘red devils’ que regressaram às más noites com Amorim.



Bruno Fernandes, que foi titular, ainda acabou impedido duas vezes pelo guarda-redes Pickford, mas, até final, mesmo com muita bola, o Manchester United mostrou total desnorte a nível ofensivo.



Dalot ainda foi lançado na segunda parte, mas, com mais ou menos dificuldade, o Everton foi mantendo a vantagem e saiu de Old Trafford com a segunda vitória fora de portas, quinta na competição.



O Manchester United, que podia igualar o Aston Villa no quarto posto, continua assim com 18 pontos, no 10.º lugar, agora com a companhia do Everton, que tem o mesmo número.

