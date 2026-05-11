Ana Capeta deixa Sporting e assina em definitivo pela Juventus até 2028

"O negócio de Ana Capeta é permanente. Ana Capeta veio para ficar! O clube exerceu a opção de transformar a permanência da jogadora emprestada na equipa principal da Juventus numa contratação definitiva", avançou a Juventus, na sua página na Internet.



A internacional lusa de 28 anos, que pertencia aos quadros do Sporting, assinou por dois anos com a formação de Turim.



"Ana chegou em fevereiro com um contrato de empréstimo inicial e mostrou seu talento sem perder tempo. Desde o começo, ela demonstrou instinto para marcar golos e flexibilidade tática. Os seus números também falam por si: marcou seis golos em 12 jogos até agora, tornando-se um verdadeiro ponto focal da linha de frente das 'bianconeri' em apenas alguns meses. Parabéns, Ana!", salientou a Juventus.