Futebol Internacional
Ana Capeta estreia-se pela Juventus com golo e assistência na Liga dos Campeões
A avançada internacional portuguesa Ana Capeta estreou-se hoje pela Juventus com um golo e uma assistência, no empate das transalpinas por 2-2 na visita ao Wolfsburgo, na Liga dos Campeões de futebol.
A atleta cedida pelo Sporting até ao final da época, com opção de compra da ‘vecchia signora’, precisou de apenas seis minutos para marcar, no embate da primeira mão do play-off para os oitavos de final da prova.
Ana Capeta, de 28 anos, ainda assistiu Amalie Vangsgaard para o 2-0, aos 61 minutos, porém, a formação italiana não resistiu ao maior pendor ofensivo das anfitriãs, materializado em golo nos minutos finais.
Janina Minge reduziu para 2-1, aos 83 minutos, de penálti, e Sarai Linder, aos 90+5, conseguiu o empate, que mantém tudo em aberto para a segunda mão.
