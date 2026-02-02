Ana Capeta reforça Juventus por empréstimo do Sporting com opção de compra

O empréstimo da internacional portuguesa inclui uma opção de compra para as `bianconeri`, acrescentou à agência Lusa uma fonte oficial do clube de Alvalade, sem adiantar o valor em questão.

A avançada, de 28 anos, representava as `leoas` desde 2016, num trajeto interrompido por uma temporada, em 2021/22, quando representou as neerlandesas do PSV Eindhoven e o Famalicão.

"Estou muito feliz por iniciar esta jornada, mal posso esperar por chegar", disse Capeta, entretanto, numa mensagem dirigida aos adeptos da Juventus, nas redes sociais das italianas.

Natural de Aljustrel, no distrito de Beja, Ana Capeta contabiliza 53 internacionalizações pela seleção portuguesa feminina de futebol. Nesta época, no Sporting, marcou três golos em 11 presenças.

A Juventus segue em terceiro lugar na I Liga italiana feminina de futebol, com 23 pontos, a um do Inter Milão e a seis da Roma. Na Liga dos Campeões feminina vai disputar o play-off de acesso aos quartos de final com o Wolfsburgo.