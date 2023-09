Anatoli Tymoschuk recorre ao TAS a contestar despojamento de títulos ucranianos

Considerado um "traidor" no seu país e pelos antigos companheiros de seleção, que representou em 144 ocasiões, Tumschuk contestou a sanção junto do TAS, que agora aguarda pelas alegações da federação ucraniana de futebol.



Se no início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, apelou à paz, o jogador depois nunca mais de pronunciou publicamente sobre o tema, negando-se mesmo a abandonar a Rússia e o seu cargo no Zenit S. Petersburgo.



"Desde o início da agressão militar da Rússia contra a Ucrânia, Tymoshchuk, ex-capitão da seleção ucraniana, não só não fez declarações públicas a esse respeito, como também não interrompeu a sua ligação ao clube do agressor. Num momento em que o antigo clube dele, o Bayern Munique, publica declarações e realiza manifestações de apoio à Ucrânia, Tymoshchuk continua em silêncio e a trabalhar em prol do agressor", acusou a federação.



Como retaliação, o organismo despojou-o em março de 2022 de todos os seus títulos ucranianos, aconselhou vários organismos a retirar-lhe os "prémios e títulos honoríficos" e anulou a sua licença de treinador, enquanto o governo o incluía na lista de cidadãos alvo de sanções.



Em janeiro, Tymoschuk viu a federação recusar-se a reconsiderar a sua decisão, pelo que recorreu ao TAS.



A sua situação contrasta totalmente com a do futebolista Yaroslav Rakitskyi, também do Zenit, desde 2019, que se manifestou nas redes sociais contra a invasão da Rússia no mesmo dia em que esta aconteceu, tendo sido retirado do onze que ia defrontar o Bétis na Liga Europa e poucos dias depois rescindiu com o campeão russo.



Andreyi Voronin também era treinador-adjunto no Dínamo de Moscovo e abandonou o cargo dias após o princípio da ofensiva bélica: "Não vejo qualquer possibilidade de permanecer num país cujo exército destrói as nossas cidades e dispara contra civis".



Em nove épocas, no Shakhtar Donetsk, atual adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, Tymoschuk venceu três campeonatos ucranianos, êxitos que o levaram ao Zenit, clube de S. Petersburgo que venceria o seu primeiro campeonato russo e também a Taça UEFA, em 2008.



O médio defensivo seria contratado posteriormente pelo Bayern Munique com o qual foi campeão alemão dois anos e conquistou a Liga dos Campeões em 2013.



Pela seleção, atingiu o auge internacional da equipa, com os quartos de final no Mundial2006 da Alemanha.