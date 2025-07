Ancelotti condenado a um ano de prisão por crime fiscal

Ancelotti, que foi absolvido de um crime semelhante relativo a 2015, terá de pagar uma multa de mais de 386 mil euros e ficou ainda impedido de obter ajudas ou subsídios públicos, bem como de usufruir de benefícios ou incentivos fiscais ou de segurança social durante três anos.



O treinador italiano, de 66 anos, que teve uma primeira passagem pelo Real Madrid de 2013 a 2015, regressando para uma segunda em 2021/22, foi absolvido da alegada fraude ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares em 2015.



O Ministério Público espanhol acusou o ex-treinador do Real Madrid de defraudar o erário público em 1.062.079 euros nos exercícios de 2014 (386.361) e 2015 (675.718), durante a primeira passagem do italiano como treinador do Real Madrid.



Durante o julgamento, em abril, no qual respondia por ocultar parte dos seus rendimentos com direitos de imagem às autoridades fiscais espanholas, Carlo Ancelotti afirmou que nunca teve a intenção de defraudar o fisco e que fez o que o clube e os seus assessores lhe disseram.



Na altura, Carlo Ancelotti pediu a sua absolvição e, caso fosse condenado, requereu a aplicação de circunstâncias atenuantes: indemnização por danos morais, liquidação da dívida até dezembro de 2021 e atrasos indevidos.