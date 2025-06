Ancelotti estreia-se pelo Brasil com empate

Num jogo sem grandes oportunidades, muito menos flagrantes, os "canarinhos" jogaram à "italiana", apostados sobretudo em manter a baliza a "zero", e conseguiram pontuar em Guayaquil, no primeiro jogo sob o comando do ex-treinador do Real Madrid.



A formação brasileira deu, assim, mais um passo rumo à fase final do Mundial e a manter o estatuto de única seleção que nunca falhou a fase final, desde 1930, sendo também o país com mais títulos, num total de cinco (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).



Melhor ainda, está o Equador, que, apesar dos três pontos que perdeu na "secretaria", segurou o segundo lugar, com 24 pontos, apenas atrás da já apurada Argentina, a campeã mundial em título, que lidera destacada, com 31.



Os equatorianos, que poderiam selar o apuramento à 15.ª ronda com um triunfo e um empate no Venezuela-Bolívia, foram alcançados pelo Paraguai, agora também com 24 pontos, depois do triunfo caseiro face ao Uruguai por 2-0.



Com este desaire, o Uruguai segue no quinto lugar, com 21 pontos, agora um atrás do Brasil, quarto, com 22. No sexto posto, o último de apuramento direto, segue a Colômbia, que recebe hoje o Peru.