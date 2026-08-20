Anderlecht, de Vítor Bruno, aproxima-se do play-off com vitória sobre Kairat

O finlandês Jaakko Oksanen (dois minutos), na própria baliza, o checo Lukas Ambros (24) e o ucraniano Danylo Sikan (45+1) marcaram os golos dos belgas, enquanto Alexandr Shirobokov foi expulso nos cazaques (38).



O Anderlecht, vencedor da Taça UEFA frente ao Benfica em 1982/83, vai receber o Kairat em 27 de agosto e está perto de garantir uma das 36 vagas de entrada na fase principal da segunda prova continental de clubes.



Doze desses lugares são definidos através do play-off da Liga Europa, ronda na qual os romenos do Universitatea Craiova, comandados pelo luso Filipe Coelho, empataram na receção aos arménios do Ararat-Armenia (1-1), do compatriota Manuel Tulipa.



Num encontro entre duas equipas arredadas das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, o grego Alexandros Malis adiantou os visitantes (21 minutos), mas o capitão Nicusor Bancu igualou a favor dos anfitriões (33).



Craiova ou Ararat serão relegados para a fase de liga da Liga Conferência em caso de eliminação no play-off da Liga Europa, competição em que o Benfica começa hoje a defrontar os dinamarqueses do Aarhus, em Lisboa.



Finalistas derrotados da Taça UEFA em 1982/83 e da Liga Europa em 2012/13 e 2013/14, os ‘encarnados’ já superaram os suíços do St. Gallen (6-2 no agregado das duas mãos) na segunda ronda preliminar e os escoceses do Hearts (7-2) na terceira, precisando de ultrapassar mais uma eliminatória para se juntarem na fase de liga da Liga Europa ao estreante Torreense.



O conjunto de Torres Vedras, da II Liga, é o único emblema luso com entrada direta, devido à conquista da Taça de Portugal na época 2025/26.