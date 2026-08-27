Anderlecht, de Vítor Bruno, e Ararat-Armenia, de Manuel Tulipa, na Liga Europa

Uma semana depois do triunfo fora (3-0), os belgas do Anderlecht repetiram o resultado da primeira mão na receção aos cazaques do Kairat (3-0), com o sérvio Mihajlo Cvetkovic (45+2 minutos), de penálti, o ucraniano Danylo Sikan (54) e o francês Giulian Biancone (71) a marcarem pela equipa de Vítor Bruno.



O Anderlecht, vencedor da Taça UEFA frente ao Benfica em 1982/83, volta à fase de liga da segunda competição continental de clubes duas épocas depois e relegou o Kairat para o patamar homólogo da Liga Conferência.



Em estreia nas fases principais das provas da UEFA estão os arménios do Ararat-Armenia, que, sob orientação de Manuel Tulipa, venceram em casa os romenos do Universitatea Craiova (1-0), liderados por Filipe Coelho, desempatando em tempo de compensação a igualdade do jogo inaugural (1-1).



O brasileiro Sandro Lima, ex-avançado de Rio Ave, Desportivo de Chaves, Académico de Viseu, Estoril Praia, Gil Vicente e Alverca, decidiu aos 90+8 minutos, na recarga a um penálti por si desperdiçado, e permitiu ao Ararat torna-se o primeiro emblema da Arménia na fase principal da Liga Europa.



Num encontro entre duas equipas arredadas das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, o Craiova falhou uma inédita presença na Liga Europa e prepara-se para a segunda participação consecutiva na Liga Conferência.



A exemplo das últimas duas épocas, a fase de liga da Liga Europa vai ser disputada por 36 clubes, dos quais 13 se qualificaram diretamente, 12 acederam através do play-off e 11 foram relegados da Liga dos Campeões.



Além do Ararat-Armenia, transitaram das rondas preliminares da Liga dos Campeões para o patamar principal da Liga Europa os franceses do Lyon, de Paulo Fonseca, e os eslovenos do Celje, de Vítor Campelos, após ambos serem afastados no play-off de acesso à maior prova continental.



O Anderlecht, de Vítor Bruno, ultrapassou três pré-eliminatórias na Liga Europa, assim como o Benfica, vitorioso hoje no terreno dos dinamarqueses do Aarhus com o mesmo resultado alcançado em Lisboa (3-1).



O argentino Gianluca Prestianni (19 e 61 minutos) e Rafa Silva (56) deram mais uma vitória às ‘águias’, que ainda sofreram por Rasmus Carstensen (60) e já tinham superado os suíços do St. Gallen (6-2 nas duas mãos), na segunda ronda preliminar, e os escoceses do Hearts (7-2), para a terceira.



Finalista derrotado da Taça UEFA em 1982/83 e da Liga Europa em 2012/13 e 2013/14, o Benfica juntou-se na fase de liga ao estreante Torreense, da II Liga, que é o único emblema luso com entrada direta, devido à conquista da Taça de Portugal em 2025/26.



Os italianos do AC Milan, de Ruben Amorim, também conseguiram vaga automática na Liga Europa, cujo sorteio se realiza na sexta-feira, no Mónaco, e tem 22 países representados.



As oito jornadas do patamar principal da 56.ª edição da prova disputam-se entre 16 de setembro e 28 de janeiro de 2027 e qualificam os oito primeiros classificados para os ‘oitavos’, a exemplo dos vencedores dos play-offs entre as equipas posicionadas do nono ao 24.º lugares, enquanto os últimos 12 clubes ficarão arredados das competições europeias.