Anderlecht, de Vítor Bruno, vence e segue para o play-off

A jogar em casa, os belgas garantiram a vitória por 3-2, com golos de Petrot (20 minutos), Ambros (47) e Sikan (55), apesar de o PAOK ainda ter marcado, por intermédio do ex-benfiquista Zivkovic, aos 34, e por Jeremejeff, de grande penalidade, aos 88, sendo que ambos acabariam expulsos, aos 89 e 90+2 respetivamente.



Na primeira mão, na Grécia, o Anderlecht já tinha vencido por 1-0 e o triunfo de hoje oficializa os belgas no play-off da segunda competição da UEFA, defrontando em 20 e 27 de agosto os cazaques do Kairat, relegados da fase preliminar da ‘Champions’.



Mais cedo, também o Universitatea Craiova, de Filipe Coelho, garantiu a passagem ao play-off da Liga Europa, afastando os finlandeses do KuPs, enquanto os cipriotas do Pafos, de Ricardo Sá Pinto, foram relegados para a Liga Conferência, após serem eliminados pelo Salzburgo, numa segunda mão arbitrada pelo português João Pinheiro.