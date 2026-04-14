Andoni Iraola deixa o comando técnico do Bournemouth no final da temporada
O treinador espanhol Andoni Iraola vai deixar o Bournemouth no final desta temporada, após três anos à frente dos ‘cherries’, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol.
"Foi uma honra treinar o Bournemouth e estou muito orgulhoso de tudo o que conseguimos juntos. Estou muito grato aos jogadores e a todos os trabalhadores com quem partilhei este tempo", disse Iraola, em declaraçõs divulgadas no site oficial do emblema da Premier League.
O técnico basco de 43 anos chegou proveniente do Rayo Vallecano no verão de 2023, tendo conduzido o Bournemouth ao seu melhor desempenho na Liga inglesa, ao terminar no nono lugar na temporada passada.
O português Tiago Pinto, diretor desportivo do Bournemouth, deixou rasgados elogios a Iraola, tanto na vertente laboral como desportiva.
"A sua atenção ao detalhe, a inteligência táctica e a habilidade para tirar o melhor dos jogadores é algo que podíamos ver todos os dias", concluiu o dirigente do atual 11.º posto da Premier League.
De acordo com a comunicação social britânica e espanhola, o antigo lateral do Athletic Bilbao, com o qual disputou mais de 500 jogos, poderá orientar o seu antigo clube na próxima época, já que o atual treinador dos bilbaínos, Ernesto Valverde, já anunciou que irá deixar o emblema do País Basco.
