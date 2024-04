André Almeida dá vitória ao Valência em Granada

André Almeida esteve seis meses inativo devido a lesão, tendo disputado a sua última partida pelo Valência como titular em 1 de outubro de 2023, ou seja, há seis meses, na derrota em Sevilha frente ao Betis, por 3-0, na qual seria substituído aos 68 minutos por Hugo Guillamon.Regressado recentemente, o médio português esteve no banco nos últimos quatro jogos, tendo apenas jogado nove minutos na penúltima partida em Villarreal, que a formação valenciana perdeu por 1-0, a contar para a 29.ª jornada.O Valência teve o contributo de outro português para a vitória de quinta-feira, o lateral direito Thierry Correia, também internacional sub-21, que jogou os 90 minutos, e que ostentou a braçadeira de capitão.Com os três pontos somados, o Valência subiu ao sétimo lugar, com 44 pontos, enquanto o Granada se manteve em 19.º e penúltimo, com 14.O campeonato é liderado pelo Real Madrid, com 75 pontos, seguido do FC Barcelona, com 67, do Girona, com 65, e do Atlético de Madrid, com 58.