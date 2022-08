André Almeida ruma ao Valência após 17 anos no Vitória

”, lê-se na nota publicada no sítio oficial vitoriano, que não esclarece os valores da transferência.Também o clube espanhol confirmou a contratação do médio, por seis temporadas, até 30 de junho de 2028.Natural de Guimarães, o internacional sub-21 português começou a jogar nos escalões de formação do Vitória aos cinco anos e estreou-se num campeonato profissional aos 16, no jogo entre Vitória de Guimarães B e Desportivo das Aves (1-1), em 12 de agosto de 2016, referente à edição 2016/17 da II Liga portuguesa de futebol.André Almeida estreou-se pela formação principal em 5 de agosto de 2019, num triunfo minhoto sobre o Feirense (1-0), para a Taça da Liga, o primeiro dos 88 jogos em que participou com a camisola vitoriana, Taça de Portugal, Taça da Liga e provas da UEFA, tendo somado três golos e três assistências.