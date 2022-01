André André muda-se do Vitória para o Al Ittihad

A equipa sediada na cidade de Jeddah anunciou a contratação através da rede social Twitter, sem esclarecer os moldes do negócio referente ao internacional português de 32 anos, que tinha um contrato válido com os vimaranenses até ao final da temporada 2023/24.



André André encerrou o segundo ciclo no Vitória de Guimarães, entre 2018/19 e 2021/22, com 18 golos em 88 jogos, depois de, no primeiro ciclo, entre 2012/13 e 2014/15, ter apontado 19 tentos em 102 partidas e vencido uma Taça de Portugal.



Depois de ter iniciado a carreira profissional no Varzim, emblema em que cumpriu a maioria da formação, o médio representou também os espanhóis do Deportivo Corunha e o FC Porto, entre 2015/16 e 2017/18, temporada em que se sagrou campeão nacional.



André André é o quarto elemento a deixar o Vitória de Guimarães na presente janela de transferências, que encerra esta segunda-feira, depois de Pedro Henrique, que rumou ao Lion City Sailors, de Singapura, de Dénis Poha, emprestado aos franceses do Pau, e de Mikel Agu, transferido para o Fuenlabrada, de Espanha.