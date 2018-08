André Gomes diz que Everton é clube fantástico e cita influência de Marco Silva

Lusa Comentários 09 Ago, 2018, 22:37 | Futebol Internacional

“Estou feliz por assinar por este clube fantástico. É um bom dia para mim”, afirmou o jogador, que hoje foi confirmado em Goodison Park por empréstimo dos catalães, que recebem 2,25 milhões de euros e os salários do médio da parte dos ingleses.



Segundo o internacional português, de 25 anos, o Everton “foi sempre uma grande opção, especialmente depois de falar com Marco Silva”, de quem sentiu “confiança” no seu jogo.



O campeão europeu por Portugal sai do FC Barcelona ao fim de 78 jogos, depois de duas épocas complicadas, e procura agora relançar a carreira ao serviço de um treinador que lhe dá motivação.



“Para mim, foi muito bom falar com ele, porque sei quão bom é e sinto-me motivado para trabalhar com ele e jogar pelo Everton, um grande clube”, atirou.



A par do empréstimo do luso, os ‘toffees’ asseguraram ainda a contratação do defesa central colombiano Yerry Mina, proveniente do FC Barcelona, por 30 milhões e 250 mil euros, bem como o brasileiro Bernard, vinco do Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca, por valores não revelados.



O internacional brasileiro também apontou a influência de Marco Silva, que o deixou “feliz” e convencido a assinar após uma conversa entre os dois, enquanto o internacional pela Colômbia destacou “a paixão do treinador e a determinação em ser bem-sucedido no Everton”.