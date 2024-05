André Gomes vai deixar Everton no final da temporada

“Os jogadores André Gomes e Andy Lonergan vão deixar a equipa quando os seus contratos terminarem, no final do próximo mês”, refere o Everton em comunicado.



André Gomes, de 30 anos, chegou ao Everton em 2018/19, então emprestado pelo FC Barcelona, e prosseguiu depois a carreira no clube, com exceção para a época 2022/23, em que foi emprestado aos franceses do Lille.



O médio, campeão europeu com Portugal em 2016, fez a sua formação no FC Porto, Boavista e Benfica, equipa em que chegou à formação principal, transferindo-se depois para o Valência, antes de representar o FC Barcelona.



Esta época, André Gomes foi utilizado em apenas 14 jogos no Everton, tendo apontado dois golos.