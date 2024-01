André Horta vai jogar no Olympiacos de Carvalhal

O jogador, de 27 anos, irá viajar para Atenas nos próximos dias para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato com o atual quarto colocado da Liga helénica até final da época – está vinculado aos arsenalistas até 2027.A cumprir a quinta temporada no emblema minhoto, o médio natural de Almada vai ter a segunda experiência no estrangeiro, depois de ter atuado nos norte-americanos do Los Angeles FC entre 2018 e 2019, por empréstimo do Sporting de Braga.No emblema do Pireu, o atleta formado no Benfica e Vitória de Setúbal vai reencontrar o treinador Carlos Carvalhal, que orientou os "guerreiros do Minho" entre 2020 e 2022, e partilhar o balneário com os lusos João Carvalho, Gelson Martins e Daniel Podence.