André Silva assina pelo Elche e regressa a Espanha

No seu site oficial, o Elche explicou que chegou a acordo com Leipzig para a transferência do avançado de 29 anos, que regressa assim a Espanha, onde já representou a Real Sociedad (2023/24) e o Sevilha (2018/19).

No plantel do Elche, Silva vai encontrar o seu compatriota Martim Neto, antigo médio do Benfica.O avançado fez a primeira metade da última temporada pelo Leipzig, tendo depois sido emprestado ao Werder Bremen.Formado e com carreira iniciada no FC Porto, André Silva passou ainda pelo AC Milan e o Eintracht Frakfurt.Silva tem 53 internacionalizações e 19 golos pela seleção portuguesa, mas já não representa a equipa da ‘quinas’ desde o final de 2022, quando participou na fase final do Mundial do Qatar.