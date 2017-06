André Silva assinou por cinco temporadas pelo AC Milan

Lusa 12 Jun, 2017, 16:57 / atualizado em 12 Jun, 2017, 17:01 | Futebol Internacional

"Oficial: André Silva é um novo jogador do AC Milan", anuncia o clube milanês, adiantando que o jogador chega a título definitivo do FC Porto e que rubricou um acordo por cinco anos.



Num vídeo publicado no sítio oficial, André Silva, de 21 anos, é apresentado como novo reforço do clube e, no final, assina o contrato que o liga aos 'rossoneri' até 2022.



"Estou muito contente por vir para este clube. Vou dar o meu máximo pela história e a grandeza que este clube tem. De mim, só podem esperar o máximo e eu vou lutar com tudo para conseguir os objetivos deste clube", foram as palavras do internacional 'AA' português para os adeptos do clube.



No sítio dos milaneses, que não revelam os valores envolvidos no negócio, está também um vídeo com os exames médicos a que André Silva se submeteu -- e passou -- pela manhã, antes de assinar contrato.



Antes de o AC Milan oficializar a transferência, o FC Porto já tinha confirmado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a venda do futebolista português aos italianos por 38 milhões de euros.



"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (...) vem informar o mercado que chegou a um acordo com o AC Milan para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol André Silva pelo valor de trinta e oito milhões de euros", diz o comunicado.



Ainda segundo o documento, "o acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá atingir os quarenta milhões de euros".



André Silva é o quarto reforço do clube de Milão para 2017/18, depois de Mateo Musacchio (ex-Villarreal), Franck Kessie (ex-Atalanta) e Ricardo Rodríguez (ex-Wolfsburgo).