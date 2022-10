André Silva "bisa" e dá triunfo ao Leipzig sobre o Celtic, de Jota

Em encontro do Grupo F, na Alemanha, André Silva foi titular no Leipzig e marcou aos 64 e 77 minutos, já depois de ter assistido o francês Nkunku, aos 27.



Pelo meio, aos 47 minutos, Jota, que também foi opção inicial no Celtic, ainda repôs o empate na partida, mas o golo do avançado português acabou por insuficiente para os escoceses fugirem à derrota.



Com este resultado, o Leipzig somou os primeiros pontos no grupo e segue no terceiro lugar, com três, enquanto o Celtic caiu para último, com apenas um. O Real Madrid, atual detentor do título, lidera, com seis, e recebe ainda hoje o Shakhtar Donetsk, segundo, com quatro.



No outro encontro que decorreu à mesma hora, no Grupo E, o Salzburgo bateu o Dinamo Zagreb, por 1-0, com um golo do suíço Okafor, de grande penalidade, aos 71 minutos.



O campeão austríaco passou provisoriamente a liderar o grupo, com cinco pontos, mais um que o AC Milan, segundo, que ainda hoje defronta em Londres o Chelsea, para já último com um. O Dinamo é terceiro com três.