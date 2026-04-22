Futebol Internacional
André Silva `bisa` no triunfo do Elche sobre o Atlético de Madrid
O futebolista internacional português André Silva foi hoje decisivo no Elche, ao ‘bisar’ no triunfo por 3-2 sobre o Atlético de Madrid, um forte tónico na luta pela manutenção no campeonato espanhol, em desafio da 33.ª jornada.
Com tentos aos 33 minutos, de penálti, que dava vantagem por 2-1, e aos 75, que consumou o terceiro golo para os anfitriões, André Silva ajudou o Elche a saltar do comprometedor 18.º para um mais folgado 15.º lugar, em igualdade com o 14.º, com 35 pontos, dois acima da ‘linha de água’.
Focado nas meias-finais da Liga dos Campeões, nas quais vai defrontar o Arsenal, ‘carrasco’ do Sporting nos ‘quartos’, o Atlético de Madrid jogou uma hora reduzido a 10 elementos, por expulsão de Nico González, geriu o plantel e com isso sofreu a quarta derrota consecutiva na competição, ainda assim inócua, já que o quinto classificado, o Betis, que pode ameaçar o seu apuramento para a ‘Champions’ do próximo ano, está a oito pontos.
Contra a corrente, aos 10 minutos os ‘colchoneros’ adiantaram-se no marcador em longo contra-ataque de Nicolas González iniciado na defesa e que contou apenas com a tabela, de calcanhar, com Rodrigo Mendoza, antes de o argentino marcar.
A igualdade da equipa que contou igualmente com o português Martim Neto no ‘onze’ surgiu aos 18 minutos, num canto, com o defesa austríaco David Affengruber a antecipar-se ao guarda-redes Oblak, após assistência, de cabeça.
Aos 30 minutos, o argentino Thiago Almada perdeu a bola na área e depois agarrou, de forma ostensiva, o adversário, que seguia para a baliza, sendo expulso e cometendo penálti, que o português André Silva converteu no 2-1.
No lance imediato, Nicolas González voltou a fazer magia, pois, de cabeça, salvou uma bola na linha de fundo, depois picou-a sobre o guarda-redes e ainda na pequena área cabeceou para a baliza, com o VAR a confirmar que a bola não saiu na primeira fase e que posteriormente ultrapassou completamente a linha de golo (2-2).
Na etapa complementar, o domínio do Elche frutificou aos 75 minutos, com André Silva a concluir à entrada da pequena área um lance de insistência, após um pontapé de canto.
