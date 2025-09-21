André Silva dá triunfo ao Elche na Liga espanhola

Numa partida entre duas equipas que subiram ao primeiro escalão esta temporada, o internacional português fez o único golo da partida aos nove minutos, somando o segundo encontro consecutivo a marcar, naquela que foi também a sua segunda partida seguida a titular.



Com este triunfo, o Elche subiu provisoriamente ao quinto lugar, com nove pontos, enquanto o Oviedo está no 17.º posto, o primeiro em zona de manutenção, com três.



O Atlético de Madrid continua a ter um mau início de temporada e somou o quarto jogo sem vencer em cinco partidas, ao empatar a um golo em casa do Maiorca, 19.º e penúltimo classificado, que somou apenas o segundo ponto.



Já depois do argentino Julián Alvárez ter falhado um penálti aos 14 minutos e o norueguês Alexander Sorloth ter sido expulso aos 72, dez minutos depois de ter entrado em campo, o inglês Conor Gallagher colocou os ‘colchoneros’ em vantagem, mas o kosovar Vedat Muriqi empatou aos 85 para os insulares, que tiveram o português Samuel Costa no ‘onze’.



Com este resultado, o Atlético de Madrid tem seis pontos e é 12.º, com apenas uma vitória, estando já a nove pontos do líder Real Madrid, que no sábado bateu o Espanyol, por 2-0.



No primeiro encontro do dia também se registou um empate a um golo, com o Rayo Vallecano (14.º) a somar o quarto encontro seguido sem triunfos, após a igualdade com o Celta de Vigo (15.º), que tem mais um jogo, a continuar sem ganhar, mas a ter já cinco empates.



Numa partida entre duas equipas empatadas com cinco pontos, Borja Iglesias colocou o conjunto galego em vantagem aos 49 minutos, mas Jorge de Frutos fez o empate para a equipa dos arredores de Madrid, aos 65.