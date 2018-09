André Silva e Daniel Carriço marcam em goleada do Sevilha

Lusa Comentários 23 Set, 2018, 15:04 | Futebol Internacional

André Silva fez o quinto golo, aos 49 minutos, e subiu à liderança dos melhores marcadores em Espanha, com os mesmos quatro golos de Lionel Messi (FC Barcelona), Iago Aspas (Celta Vigo), Benzema (Real Madrid) e Roger (Levante).



O segundo golo foi apontado por Daniel Carriço, aos 21 minutos, e num momento em que as duas equipas estavam igualadas a 1-1, após golos de Ben Yedder (11) e Roger (12).



Ben Yedder foi, aliás, o homem do jogo, com o francês do Sevilha a marcar um 'hat trick' (11, 35 e 45), na vitória gorda dos visitantes, que tiveram em Sarabia o autor do sexto golo, aos 59.



Foi um jogo em que o Levante ainda desperdiçou uma grande penalidade, aos 26, com o resultado em 1-2, e que conseguiu reduzir apenas aos 90 minutos, num autogolo de Simon Kjaer.



Esta vitória deixa o Sevilha na sexta posição, com sete pontos, depois de três jogos sem vencer (um empate e duas derrotas), enquanto o Levante é 15.º, com quatro pontos, e apenas um triunfo na estreia.



O FC Barcelona recebe hoje o Girona e pode regressar à liderança no campeonato.