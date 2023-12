André Silva marca golo da vitória da Real Sociedad na Taça

Em Maiorca, nas Baleares, a Real Sociedad prescindiu de muitos titulares e deu oportunidade a jogadores menos utilizados, como é o caso do internacional luso, marcador do único golo da partida, aos 56 minutos.O Andratx, do quarto escalão do futebol espanhol, foi um adversário empenhado, mas a qualidade dos bascos, sextos na liga e já apurados na Champions para os "oitavos", veio ao de cima.Rui Silva, também internacional luso, defendeu a baliza do Bétis na vitória por 2-1 sobre o Villanovense, igualmente do quarto escalão.O outro clube grande da Andaluzia, o Sevilha, triunfou por 2-0 em casa do Atlético Astorga, do quinto escalão.A péssima época do Almeria, lanterna-vermelha da liga principal, estendeu-se à Taça, perdendo por 1-0 em casa do Barbastro, do quarto escalão.A lei do mais forte fez-se sentir nos outros jogos que opuseram equipas da La Liga a formações do escalão secundário: o Las Palmas afastou o Tudelano (2-1, após prolongamento), o Maiorca ganhou ao Valle de Egüés (3-0), o Alavés ao Terrassa (1-0) e o Rayo Vallecano ao Yeclano (2-0).