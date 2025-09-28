André Silva marca na vitória do Elche sobre o Celta de Vigo

O Elche, promovido esta época, ainda não perdeu nas sete jornadas disputadas e chega a um lugar de acesso à Liga dos Campeões, a cinco pontos do líder Real Madrid.



O avançado português, de 29 anos, antigo jogador do FC Porto, anotou o terceiro golo em quatro jogos, confirmando ser elemento essencial da equipa.



O luso abriu o marcador aos 18 minutos, com um desvio ao segundo poste da baliza adversária.



Os galegos empataram a partida aos 22, através de Borja Iglésias, mas o Elche recuperou a vantagem os 68, com o golo de John Chetauya.



Também hoje, o Sevilha, com Fábio Cardoso na equipa, ganhou por 1-0 em Madrid ao Rayo Vallecano. O nigeriano Akor Adams fez o único golo da partida, a três minutos do final.



Ainda hoje, o FC Barcelona recebe a Real Sociedad e pode passar para a frente do campeonato, em caso de vitória, beneficiando do desaires do Real na visita ao rival Atlético, no sábado, por 5-2.