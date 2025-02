André Silva no Werder Bremen por empréstimo do Leipzig

André Silva, de 29 anos, vinha a ser pouco utilizado por Marco Rose no Leipzig, no qual fez apenas 15 jogos, dois dos quais a titular, e marcou um golo na primeira metade daquela que era a sua terceira temporada no clube.



“Estou entusiasmado por estar em Bremen. O Werder está a ter uma boa temporada e a sua equipa tem jogado junta há vários anos sob o comando de um bom treinador. Quero fazer a minha parte para ajudar o clube a atingir os seus objetivos”, disse o novo avançado do oitavo classificado da Liga alemã.



O diretor para o futebol do Werder Bremen, Peter Niemeyer, admitiu que “as coisas não têm corrido como o esperado” para André Silva nos últimos tempos, mas que estão “convencidos da qualidade do jogador”.



André Silva fez a sua estreia como profissional no FC Porto, do qual se transferiu em 2017/18 para o AC Milan, que o emprestou a Sevilha e Eintracht Frankfurt, clube que adquiriu o jogador em 2020/21, antes de o transferir na temporada seguinte para o Leipzig. Em 2023/24, esteve emprestado à Real Sociedad.



O avançado conta 19 golos em 53 internacionalizações ‘"A" por Portugal, mas nunca foi convocado pelo espanhol Roberto Martínez, tendo somado o último encontro na seleção lusa na fase final do Mundial de 2022, em 02 de dezembro, face à Coreia do Sul (1-2).