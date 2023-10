André Silva sofre lesão e desfalca Real Sociedad

O futebolista sofreu uma “lesão no músculo gémeo da perna esquerda durante o treino” de segunda-feira, informou a Real Sociedad.O clube adianta que André Silva irá iniciar tratamento, com fisioterapia, e o regresso será progressivo, em função das características e evolução da lesão, sem adiantar o tempo estimado de paragem.O jogador, emprestado à Real Sociedad pelo Leipzig, já falhou a pré-época da equipa, devido a uma lesão muscular, e participou apenas em dois jogos na Liga, com meia hora frente ao Athletic Bilbau e nos instantes finais diante do Atlético de Madrid.A Real Sociedad, adversária do Benfica no grupo D da Liga dos Campeões, joga na próxima terça-feira no Estádio da Luz e recebe o Benfica em 8 de novembro, em jogos da terceira e quarta jornada da competição.O Grupo D é liderado por Real Sociedad e Inter Milão, ambos com quatro pontos, seguidos do Salzburgo, enquanto o Benfica não tem qualquer ponto, após duas derrotas.