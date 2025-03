André Vidigal vai jogar por Angola

O extremo-avançado luso-angolano, que atua no Stoke City, da Inglaterra, poderá estrear-se na seleção angolana no confronto desta terça-feira diante da congénere de Cabo Verde, da sexta jornada do Grupo D de qualificação africana para o Mundial2026 de futebol.



A seleção angolana, que soma quatro empates e uma vitória no apuramento, segue no quarto lugar do Grupo D, liderado pela seleção de Cabo Verde.