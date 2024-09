André Villas-Boas foi anfitrião da reunião das Ligas Europeias no Dragão

"O FC Porto, neste caso, facilita a sua casa para que haja sempre um bom entendimento, relativamente ao futuro desenvolvimento do futebol europeu", destacou Villas-Boas, em declarações reproduzidas em comunicado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), destacando a importância de discutir os grandes temas da indústria do futebol.



Entre os assuntos abordados contam-se os calendários competitivos, os contratos dos jogadores, os jogos internacionais dos jogadores dos clubes europeus e as "ameaças constantes" de ligas paralelas, superligas, e o efeito que podem ter, relativamente às competições europeias, assinalou.



"Há muitos temas prementes em causa e estas reuniões servem, precisamente, para esclarecer todas as dúvidas e para lançar esses problemas prementes à UEFA, no sentido da boa resolução dos mesmos. É o nosso objetivo estarmos próximos deste debate e é com muito gosto que os recebemos", vincou o líder 'azul e branco'.



Esta reunião, no Porto, coincidiu com a realização do Thinking Football Summit, o fórum internacional de discussão do futuro da indústria e foi o primeiro encontro em Portugal desde que Pedro Proença lidera a associação europeias das ligas profissionais.



"A Liga Portugal assumiu esta responsabilidade, desde dezembro, e tentámos também trazer as maiores ligas europeias ao nosso Thinking Football Summit. Aproveitámos esta parceria para realizarmos aqui na cidade do Porto este Board of Directors da European Leagues", assinalou Pedro Proença.



Isto, após quatro horas de trabalhos que incluíram uma extensa análise das relações com os demais 'stakeholders' e do modelo de distribuição das receitas das competições europeias aos clubes não participantes.



"Muitos temas foram aqui discutidos, numa fase em que estamos a finalizar com a UEFA a distribuição das verbas que vão ser contempladas para os clubes que não participam nas competições, a continuação da discussão do modelo de governação e as relações que vamos mantendo com os nossos stakeholders. Foi uma reunião muitíssimo produtiva, com envolvimento das grandes ligas europeias, portanto, estamos muito satisfeitos com o trabalho que estamos a desenvolver", realçou o dirigente.



E considerou que a presença de André Villas-Boas tornou a reunião ainda mais enriquecedora: "Felizmente, a relação da Liga com os 34 clubes é, hoje, extremamente positiva. De notar que tivemos a presença do presidente do FC Porto que, obviamente, partilhou também com as restantes ligas os próximos passos do que o clube pretende fazer".



"Vivemos um momento muito positivo do futebol português. Um momento de agregação, em que esta comunidade do futebol é capaz de perceber a importância da discussão fora das quatro linhas, porque discutirmos a indústria do futebol é o fundamental", completou.