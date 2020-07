Andrea Pirlo regressa à Juventus para treinar equipa de sub-23

"De maestro... a treinador. Segue-se um novo desafio, num regresso que certamente deixará felizes todos os adeptos da Juventus. Bem-vindo, treinador Pirlo", destacou a Juventus, no comunicado em que oficializou o regresso do antigo médio ao clube, agora em novas funções.



Esta será a primeira experiência de Andrea Pirlo como treinador, depois de em 2017 ter encerrado a carreira de futebolista ao serviço dos norte-americanos do New York City FC, onde jogou durante três temporadas.



O antigo internacional transalpino, de 41 anos, representou a Juventus entre 2011 e 2015, período durante o qual ajudou os ‘bianconeri' a conquistar quatro títulos de campeão da Serie A, uma Taça de Itália e duas supertaças italianas.



Ao longo de 23 anos como profissional de futebol, Pirlo envergou também as camisolas de Brescia, Inter de Milão, Reggina e AC Milan, e acumulou 116 internacionalizações pela seleção de Itália, com a qual venceu o Mundial2006.



A equipa de sub-23 da Juventus, que na próxima temporada vai contar no plantel com o extremo internacional sub-19 português Félix Correia, disputa o grupo A da Serie C, o terceiro escalão do futebol italiano.