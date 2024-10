Andreia Bravo na convocatória para o jogo com o Azerbaijão

Na conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Francisco Neto anunciou a lista de 25 convocadas para o duplo compromisso face ao Azerbaijão, promovendo a estreia de Andreia Bravo e os regressos de Rute Costa e Andreia Faria.

"(A Andreia Bravo) É uma jogadora que temos vindo a acompanhar há bastante tempo. Tem vindo a afirmar-se no seu clube, com minutos e prestações muito positivas. Conta com características ligeiramente diferentes e sentimos que, pelo momento que está a passar, fazia sentido aportar uma jogadora com estas características. Gosta de ter bola e de jogar num duplo `pivot`, pode acrescentar algumas coisas neste estágio", explicou.

Em sentido inverso, saíram da lista, em comparação com a última convocatória, Sierra Cota-Yarde, Nelly Rodrigues, Joana Martins e Ana Dias, com Francisco Neto a expressar que as alterações na lista não serão já a pensar numa hipotética presença no Europeu.

"Temos sempre uma base bastante sólida de algumas jogadoras, com o conhecimento profundo da nossa ideia de jogo. É sempre importante ter um espaço aberto e é isso que temos vindo a fazer. Estamos focados no Azerbaijão. De nada nos vale pensar no Europeu se não concretizarmos o que temos de fazer", realçou o técnico, com 43 anos.

Sobre o adversário, Francisco Neto destacou que o Azerbaijão é uma equipa "que tem vindo a crescer ao longo dos anos" e apontou "máximo respeito e humildade" no jogo.

"Apesar de não ter um ranking muito alto, tem vindo sempre a ascender a sua posição. Em sua casa, é uma equipa muito competitiva e organizada, onde consegue ter alguns momentos em que cria dificuldades aos adversários. Tem muitas jogadoras a jogar fora e têm o seu trajeto de crescimento. Não há favoritismos. Temos o máximo respeito e humildade, teremos dois jogos muito competitivos e vamos querer ganhar", sublinhou.

Portugal, que procura a sua terceira presença num Europeu, após 2017 e 2022, visita as azeris na primeira mão, em 23 de outubro, na Delga Arena em Baku, às 13h00 em Lisboa, com a segunda a disputar-se em Vizela, em 29 de outubro, às 19h45.

Caso ultrapasse o Azerbaijão, a equipa das quinas irá jogar com Bielorrússia ou República Checa na segunda e derradeira ronda dos play-offs, cujos encontros estão agendados para 27 de novembro e 3 de dezembro, com o vencedor a apurar-se para a fase final do Europeu feminino, a realizar-se entre 2 e 27 de julho de 2025, na Suíça.

Lista das 25 convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo da Corunha, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Rute Costa (Benfica).

- Defesas: Joana Marchão (Servette, Sui), Ana Seiça (Tigres, Mex), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Catarina Amado (Benfica), Carole Costa (Benfica), Ana Borges (Sporting), Alícia Correia (Sporting) e Ana Rute (Sporting de Braga).

- Médias: Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Tatiana Pinto (Atlético de Madrid, Esp), Francisca Nazareth (FC Barcelona, Esp), Andreia Faria (Benfica), Andreia Norton (Benfica), Fátima Pinto (Sporting), Andreia Bravo (Sporting) e Dolores Silva (Sporting de Braga).

- Avançadas: Jéssica Silva (Gotham, EUA), Telma Encarnação (Sporting), Diana Silva (Sporting); Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Racing Power) e Stephanie Ribeiro (Pumas, Mex).