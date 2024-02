Andrej Ilic reforça ataque do Lille

“O LOSC anuncia a chegada de Andrej Ilić (23 anos). O avançado sérvio oriundo do Valerenga Fotball (Noruega) junta-se ao LOSC até 2027”, escreveram os ‘dogues’ no site oficial na Internet.



Pelo emblema nórdico, Ilic anotou 11 golos em 16 encontros oficiais em 2023, mostrando-se preparado para dar o salto para "uma das maiores ligas do mundo".



“Estou muito feliz por estar aqui neste grande clube que é o LOSC e neste grande campeonato que é a Ligue 1. É uma das maiores ligas do mundo e estou num dos melhores clubes desta liga. Então, este é um grande passo para mim. Gosto de desafios e farei o meu melhor para ajudar a equipa a ter sucesso. Estou pronto”, declarou o ponta de lança, citado pelo clube do norte de França.



Em sentido inverso, o atual quinto posicionado da Ligue 1 cedeu o argelino Akim Zedadka aos espanhóis do Saragoça, da segunda divisão, até junho.



No Lille alinham os portugueses Ivan Cavaleiro, Tiago Santos, Tiago Morais e Rafael Fernandes, os últimos dois contratados nos últimos dias ao Boavista e Arouca, respetivamente.